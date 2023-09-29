أوروبا تسعى إلى علاقات مقاومة لترامب عبر الأطلسي

يدرس الاتحاد الأوروبي سبلا لتقييد تطوير علاقات العمل مع الولايات المتحدة حال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال مسؤولون من المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لكبار مسؤولي التجارة من الدول الأعضاء الأسبوع الماضي إنهم بحاجة لإبرام اتفاقيات "مضادة لترامب"، بحسب مصادر اطلعت على المناقشات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا يعني التصرف بسرعة لإبرام اتفاقات ملزمة مع إدارة جو بايدن، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أنه جرى إخطار الدول الأعضاء أيضا بأن تتسم بالواقعية بشأن كيف يمكن أن تكون المفاوضات صعبة حال عدم التحرك سريعا.

يشار إلى أن ترامب البالغ من العمر 77 عاما، يتفوق بفارق كبير على خصومه في التنافس على ترشيح الجمهوريين، رغم مشاكله القضائية المتصاعدة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مازال يحاول التوصل لحل دائم للخلاف بشأن واردات الفولاذ والألومنيوم التي تفجرت بينما كان رئيسا للبلاد.

وهزت السنوات الأربع أسس العلاقة عبر الأطلسي فيما شكك ترامب في الضمانات الأمنية الأوروبية وهاجم منظمة التجارة العالمية وانتقد بانتظام دولا مثل ألمانيا بناء على افتراض أنها خدعت الولايات المتحدة، مما يؤكد كيف ستكون المهمة صعبة حتى حال كانت الاتفاقات ملزمة.