اتحاد خنشلة يتصدر الدوري الجزائري بفوز مثير على شبيبة القبائل

انفرد فريق اتحاد خنشلة بصدارة دوري المحترفين الجزائري، عقب فوزه المثير على ضيفه شبيبة القبائل 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع اتحاد خنشلة رصيده إلى ست نقاط جمعها من مباراتين، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط في المركز الثاني بعدما خسر لأول مرة في الموسم.

وجاءت المباراة قوية على مدار الشوطين ، حيث سجل الغاني ماكسوال باكوه، الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح البديل رشيد آيت عثمان، في تعديل النتيجة لشبيبة القبائل في الدقيقة 61 .

لكن اتحاد خنشلة، عاد ليتقدم مجددا في الدقيقة 80، بفضل هشام العقبي، الذي نفذ بنجاح ضربة جزاء، مسجلا الهدف الثاني.

وفي مباراة أخرى، قلب نجم شباب مقرة تأخره بهدف إلى فوز 2/1 على ضيفه اتحاد بسكرة، مسجلا بذلك فوزه الأول في الموسم.

بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق محمد الصديق بعلي، في الدقيقة 27، قبل أن يعود النجم بقوة في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق بوزيد داداش ولعيد سعيدي، في الدقيقتين 61 و83، على الترتيب.

وبات لنجم شباب مقرة 3 نقاط، وهو نفس رصيد اتحاد بسكرة.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الاتحاد الرياضي السوفي بضيفه مولودية وهران، ليصبح في رصيد الأول نقطة واحدة مقابل نقطتين للثاني.