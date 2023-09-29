حزب الله يدين تفجيرين إرهابيين في باكستان

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أدان "حزب الله" اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، تفجيرين "إرهابيين" في باكستان، وجدّد الدعوة إلى العلماء والمفكرين للتصدي "للفكر الضال وتبيان خطورته".

وقال البيان: "يدين حزب الله التفجيرات الإرهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية ضد جموع المصلين في باكستان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف "إننا نجدد دعوتنا إلى العلماء والمفكرين للتصدي لهذا الفكر الضال وتبيان خطورته، كما ندعو دول المنطقة والهيئات الأهلية والدينية وجميع القوى السياسية والشعبية إلى التعاون المشترك في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية".

وأكّد حزب الله في بيانه "على ضرورة بذل الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لملاحقة القتلة ومنع تكرار هذه الجرائم".

وتابع البيان: "إننا إذ نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء نتقدم من ذويهم بأحرّ التعازي والمواساة، راجين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق لإنقاذ العالقين تحت الركام وإخراجهم بسلام".

وقتل وأصيب العشرات اليوم الجمعة في تفجيرين في باكستان استهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بإقليم بلوشستان واستهدف التفجير الثاني مسجداً جنوب مدينة بيشاور.