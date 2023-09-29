 إن خرست سألتقي بك.. كيف رد بايدن على متظاهري مناخ قاطعوا خطابه؟ - بوابة الشروق
الجمعة 29 سبتمبر 2023 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

إن خرست سألتقي بك.. كيف رد بايدن على متظاهري مناخ قاطعوا خطابه؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
سي إن إن
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 4:19 م

قاطع نشطاء مناخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء إلقائه تصريحات حول التهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية أمام حشد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أريزونا.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث عن الاختلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أثناء خطاب له أمام حشد من الناس.

وقال بايدن في كلمته: "سنضع الانقسام الحزبي جانبًا وسنضع البلاد أولًا. أقول إنه يجب علينا ذلك، وسنفعل ذلك. سنفعل ذلك".

وأردف بعدها بالقول: " الأمر ليس سهلًا، ليس سهلًا"، قبل أن تعلو أصوات متظاهري المناخ الذين كانوا بين الحشود .

وظهر بايدن بعد مقاطعته وهو يقول: "لم لا تنتظر؟ انتظر لحظة. سأكون سعيدًا بلقائك بعد حديثي، حسنًا؟"، لكن المتظاهرين استمروا في تعطيل حديثه.

وأتى رد فعل بايدن بعدها بقوله: "سأخبرك بأمر، إن خرست سألتقي بك مباشرة بعد هذا، حسنًا؟"، وسط تصفيق وهتافات من بعض الموجودين في القاعة بعدها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك