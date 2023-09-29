قاطع نشطاء مناخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء إلقائه تصريحات حول التهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية أمام حشد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أريزونا.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث عن الاختلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أثناء خطاب له أمام حشد من الناس.

وقال بايدن في كلمته: "سنضع الانقسام الحزبي جانبًا وسنضع البلاد أولًا. أقول إنه يجب علينا ذلك، وسنفعل ذلك. سنفعل ذلك".

وأردف بعدها بالقول: " الأمر ليس سهلًا، ليس سهلًا"، قبل أن تعلو أصوات متظاهري المناخ الذين كانوا بين الحشود .

وظهر بايدن بعد مقاطعته وهو يقول: "لم لا تنتظر؟ انتظر لحظة. سأكون سعيدًا بلقائك بعد حديثي، حسنًا؟"، لكن المتظاهرين استمروا في تعطيل حديثه.

وأتى رد فعل بايدن بعدها بقوله: "سأخبرك بأمر، إن خرست سألتقي بك مباشرة بعد هذا، حسنًا؟"، وسط تصفيق وهتافات من بعض الموجودين في القاعة بعدها.