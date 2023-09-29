تقرير: مختصون يصلون لأوكرانيا قريبا لتأسيس صناعة دفاع جوي

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن مختصين سيصلون إلى أوكرانيا في المستقبل القريب لإعداد خطط لتأسيس صناعة معدات عسكرية، بما في ذلك دفاعات جوية.

وذكر يرماك "أعتقد أنه قريبا جدا سيصل مختصون إلى هنا وسيعدون خطة لكي ننتج بأنفسنا كل شيء نحتاج إليه. وأهم ما في الأمر أن هذا يتعلق بالدفاعات الجوية"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتحدث يرماك باستفاضة عن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح ما إذا كان المختصون والأنظمة التي يشير إليها أمريكية.