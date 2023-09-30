وزيرا التعليم العالي والعمل يكرمان أوائل الدفعة الأولى من طلاب الجامعة التكنولوجية بالأقصر

شارك وفد من أوائل طلاب الجامعة التكنولوجية بالأقصر، في فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، بحضور وزيري التعليم العالي والعمل، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ومدير التنمية الدولية بالوكالة الأمريكية للتنمية، وممثلين عن قطاع الصناعة وشركات الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن وفدا من الجامعة ضم نحو 40 طالبا وطالبة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، شاركوا في فعاليات الحفل، معربا عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات التكنولوجية، والتي تعكس ثقافة الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتعليم المهني والتكنولوجي، لتقديم كوادر مدربة وتمتلك الجدارات والمهارات اللازمة في سوق العمل.

وقدم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الذين يمثلون أول ثمرة لهذا النوع من التعليم الهام، مؤكدا أن مشاركة الطلاب الأوائل في هذا الحفل يأتي من منطلق اهتمام الدولة لتشجيعهم على التفوق في الدراسة.

وفي ختام الاحتفال، كرم الوزيران أوائل الجامعات التكنولوجية وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، ودعا الوزيران الخريجين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وأن يتسلحوا بكل جديد في مجال تخصصاتهم خاصة وأنه مجال واعد ويشهد تطورًا متسارعًا في هذا العصر.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد وزير التعليم العالي معرضًا يضم مشاريع تخرج الطلاب، وأشاد بمستوى المشروعات التي اشتملت على عدد من الاختراعات والابتكارات التي توصل إليها الطلاب، مشيرًا إلى أنها تعكس المستوى المتميز من التعليم والتدريب ونتاج التركيز على الجانب العملي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.