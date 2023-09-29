أعلن المهندس حازم عمر المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، تقدمه بالاستقالة من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الخميس، وذلك في إطار الاستعدادات لترشحه لانتخابات الرئاسة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إلى حصوله على تزكية 44 عضوا من الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب؛ من أجل الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.

ورد على تساؤل الإعلامي مصطفى بكري، حول الدوافع وراء ترشحه لانتخابات للرئاسة رغم موقف الحزب الداعم والمؤيد للدولة الوطنية باعتباره أحد الأحزاب المتحالفة مع حزب مستقبل وطن الداعم لترشح الرئيس السيسي، قائلا إن التحالف مع مستقبل وطن خلال الانتخابات البرلمانية 2020؛ كان تحالفا انتخابيا وليس تحالفا سياسيا، موضحا أن التحالف ضم حوالي 13 حزبا آنذاك.

وأضاف أن الحزب منذ تأسيسه كان يخطو خطواته الأولى وفق أهداف استراتيجية وجدول زمني مدته 10 سنوات ومن ثم تولي المسئولية في ضوء الخبرات المتراكمة المكتسبة على مدار السنوات السابقة من العمل السياسي، موضحا أن المعارضة أسهل أنواع العمل السياسي مقارنة بتحمل المسئولية الأصعب كثيرا.

وتابع: «السبب الآخر نحن حزب داعم للدولة المصرية، وطالما أننا ندعم الدولة؛ فنحن ندعم الأهداف والأولويات للدولة المصرية التي تتغير بشكل طبيعي وفقا لكل مرحلة من مراحل عمر الوطن».

وأضاف أن طبيعة المرحلة المقبلة تختلف كليا عن المرحلة السابقة في ظل مناخ الاستقرار والأمن الذي تشهده الدولة اليوم مقارنة بظروف الأمس.

وأكمل: «التحديات التي تواجهها الدولة المرحلة القادمة تختلف عن التحديات السابقة التي كانت معظمها أمنية وإعادة لبناء مؤسسات الدولة، في حين أن التحديات المقبلة تحديات اقتصادية بامتياز، وفي النهاية كلنا نتنافس على حب مصر».