مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير دعم عاجل لحالة الطوارئ الإنسانية في أرمينيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن القلق إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، وذلك مع وصول أكثر من 88700 لاجئ في أقل من أسبوع إلى منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعت ممثلة المفوضية في أرمينيا كافيتا بيلاني، خلال مؤتمر صحفي، إلى توفير الدعم العاجل للاجئين، مشيرة إلى وضع المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى حاليا لخطة استجابة مشتركة سيتم الإعلان عن تكلفتها خلال أيام.



الجدير بالذكر أن السلطات في أرمينيا وفرت أماكن للإقامة المؤقتة للوافدين الجدد الذين ليس لديهم أقارب، ومع ازدياد هذه الأعداد الهائلة في وقت قصير دعت الحاجة إلى إنشاء مراكز طوارئ إضافية، ما جعل هناك حاجة لتوفير تمويل إضافي لتمكين أرمينيا من الاستجابة لحالة الطوارئ.