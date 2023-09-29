ترامب يقاضي ضابط استخبارات بريطاني سابق في قضية جمع بيانات

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أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جمع ملف سيء السمعة يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات.

وأفادت وثائق قضائية بأن ترامب حرك دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية "أوربيس"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة. وجرى تحريك الدعوى أول مرة في نوفمبر 2022 ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

وتصدر ملف ستيل عناوين الأخبار حول العالم عندما سرب لموقع "باز فييد" الإلكتروني في يناير 2017 تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات الروسي تدخل في الحملة الرئاسية الأمريكية آنذاك.

وكانت شركة "فيوجن جي بي اس" للأبحاث، ومقرها واشنطن، استعانت بستيل في حزيران/يونيو 2016 لفحص علاقة ترامب بروسيا. وقامت اللجنة الديمقراطية الوطنية وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية بالاستعانة بالشركة بعدما توجه ترامب للترشح لخوض الانتخابات.

ولم يرد محامو ترامب أو مسؤولو أوربيس على طلبات بالتعقيب، على الفور.