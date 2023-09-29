45 دقيقة ترصد اعترافات من غرفة الحرب الإسرائيلية وشهادات حصرية من واشنطن وباريس



أعلن الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، عن الاتنهاء من إنتاج فيلم جديد بعنوان "يوم الحساب"، من المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة في إطارالاحتفال بـ ٥٠ سنة على انتصار أكتوبر، مشيرا إلى أن مدة الفيلم حوالي 45 دقيقة، تقدم معلومات من غرفة الحرب الإسرائيلية عن هزائمهم، وحوارات حصرية لخبراء ومحللين من لندن وباريس، بالإضافة إلى تصريحات إسرائيلية لمن حاربوا يروون خلالها القصص الحقيقية التي تنفي كل الادعاءات ومحاولات تشويه النصر.

وأوضح "فايق" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أن الفيلم يكشف عن تصريحات لضابط الاستخبارات الإسرائيلي أوري سمحوني، والذي يقول أنه خلال الحرب رأى بطل طفولته "موشيه ديان" عندما جاء إلى جبهة القتال في الأيام الأولى للحرب، "وجهه ابيضاً مثل الجير .. ويداه ترتعد" حسب تعبيره، وهو ما جعل صورته البطولية تهتز، ليتسائل مستنكراً لماذا أتيت إن كنت تعرف أنك كذلك.

يضيف فايق: "في الفيلم أيضا نرى دموع إلياهو دفيد قائد قسم الدبابات كتيبة 113 سيناء وهو يتحدث عن دهاء المصريين وكيف اقتادوهم إلى منطقة التدمير حيث تحولوا بعد دقائق معدودة إلى أهداف سهلة، وتسقط دموعه وهو يتحدث عن عدم عوده رفاقة وأن من بين 21 دبابة عاد فقط 3 أو 4 على الأكثر".

يضم الفيلم أيضا تصريحات للعميلة السابقة بالمخابرات الأمريكية مارثا كيسلر، والتي قالت إن المخابرات الأمريكية ارتكبت خطأ كبير عندما فشلت في توقع موعد الحرب في المقابل كان الخداع المصري ممتاز، كما يسلط الفيلم الضوء على التقارير الإسرائيلية واعترافها بفشلهم الذريع، وإدانتهم بشدة لحكومتهم وجيشهم.

وفي الفيلم أيضا يقول الصحفي الفرنسي الشهير فيليب روشو: "تم استعادة شرف العالم العربي بفضل حرب 73. كان الجيش المصري هذه المرة كان أكثر تدريباً بكثير، وأكثر تحفيزاً، وعرف عدوه بشكل أفضل بكثير".

فيما قال أستاذ الدراسات الأمنية كينيث بولاك والعضو السابق بمجلس الأمن القومي: "أعدت مصر خطة خداع رائعة قبل عام 1973. الخسائر التي منيت بها إسرائيل في حرب 1973 كانت صادمة للشعب الإسرائيلي. فالمصريون غيروا في العقيدة العسكرية السوفيتية على نحو أبهر السوفييت أنفسهم. فقد غيرت حرب أكتوبر مسار الشرق الأوسط وهذا يجعلها المعركة الأكثر أهمية على الإطلاق".

أما الكاتب الصحفي الأمريكي توماس ليبمان فقال: استعد السادات للحرب، عندما ظن الجميع أنه يخادع، قاتل المصريون عام 1973 بشجاعة ومهارة، وأصيب الإسرائيليون بالصدمة والخوف، ولم يصدقوا أن هذا يمكن أن يحدث لهم. فقد نهض المصريون ونزل الإسرائيليون عن حصانهم العالي. وشاهد المواطنون الإسرائيليون على شاشة التلفزيون صورا لجنود إسرائيليين راكعين على الرمال وأيديهم خلف ظهورهم والمصريون يقفون فوقهم منتصرين. فلأول مرة، شعر الإسرائيليون بالضعف. وحرب أكتوبر هي أهم حدث في تاريخ الشرق الأوسط.

وكشف "فايق" أن الفيلم يرصد أيضا الصور التي التقطها مصور بريطاني لأحذية الإسرائيليين الذين كانوا في الصحراء، لتنقلب أسطورة الجندي الذي فقد حذائه في الصحراء ضد إسرائيل.