البنك المركزي الياباني يزيد مشتريات السندات لإبطاء وتيرة ارتفاع العائد

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، إطلاق عملية غير مقررة لشراء سندات الخزانة اليابانية في محاولة لتذكير السوق بأن البنك مصر على منع ارتفاع العائد على سندات الخزانة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشتريات البنك اليوم، خفضت العائد على السندات العشرية القياسية بمقدار نصف نقطة أساس، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات. كما وصل العائد على السندات الثلاثينية اليابانية إلى مستوى مرتفع لم تسجله منذ 2013، ووصل العائد على السندات العشرينية إلى أعلى مستوى منذ 2014 في تعاملات أمس.

واشترى البنك المركزي الياباني سندات يتراوح أجلها بين 5 و10 سنوات بقيمة 300 مليار ين (ملياري دولار)، وهو ما اعتبره كاتسوتوشي إنادومي كبير المحللين في شركة الخدمات المالية "سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت" مبلغا صغيرا نسبيا وخطوة ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير في سعر العائد على السندات اليابانية.

في المقابل فإن شراء كمية أكبر من السندات يمكن أن تضر بسعر الين الياباني الذي يجري تداوله حاليا بنحو 150 ين لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق حاليا من تراجع سعر الين حيث كرر مسؤولو وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على المائدة.