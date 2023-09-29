بعد معاناة طويلة كان لى أن أنتهى منها بعملية جراحية لاستبدال مفصل الحوض. نصحنى الطبيب بتناول المضادات الحيوية قبل إجراء أى تدخل يخص اللثة والأسنان حتى لو كانت عملية التنظيف الدورية التى أجريها سنويا. أتممت العام العاشر بعد إجراء تلك العملية فهل أستمر على ذلك أم انتهى الخطر وزال؟

إلى عهد قريب كان أطباء العظام يتمسكون بالمضادات الحيوية التى يمكن اعتبارها نوعا من العلاج الوقائى الذى يحمى المفصل الصناعى من احتمالات العدوى. كان على المريض طوال حياته أن يلجأ للمضاد الحيوى قبل إجراء أى تدخل جراحى فى أسنانه.



عام ٢٠١٥ أصدر اتحاد أطباء الأسنان الأمريكى توصياته بأن يعاد النظر فى هذا خاصة بعد انتشار ظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بصورة بدأت تهدد فاعلية المضادات الحيوية فى علاج أنواع العدوى المختلفة البسيطة منها والقاتلة.



دراسة تلك الظاهرة جاء على رأس قائمة أسبابها استعمال المضادات الحيوية دون حرص واللجوء إليها بلا مبرر؛ حيث إنها فى بلاد كثيرة يمكن شراؤها دون استشارة طبية بل ولأن الأطباء أيضا يسرفون فى استعمالها.



لذا فأنا أتخيل أنه يجب العودة لاستشارة جراح العظام فى الأمر إذ إن وجود حالة مرضية مزمنة كمرض السكر خاصة إذا لم يكن منسوب السكر فى الدم متحكما فيه أو أى أمراض تعكس قلة المناعة الطبيعية للجسم أو تاريخ مرضى يثبت أن هذا المفصل تعرض لعدوى مسبقا كلها حالات تستوجب ضرورة تناول مضاد حيوى قبل إجراء تدخل جراحى فى الأسنان.



الأمر مختلف فى حالة تركيب صمامات صناعية فى القلب أو الإصابة بعدوى سابقة فى أنسجة القلب. مريض القلب مضطر طوال حياته للجوء للمضادات الحيوية لحماية صمامات القلب الصناعية وأنسجته من التعرض لعدوى يصعب علاجها وبالتالى ينجم عنها مضاعفات قاسية منها هبوط عمل عضلة القلب.



أيضا يطلب من أصحاب الأمراض الحلقية للقلب أن يتنالوا المضادات الحيوية الوقائية قبل التدخلات الجراحية فى الأسنان.



لكن الآن العلم يراجع ذاته لمواجهة الخطر الداهم فى تحور الميكروبات إلى أخرى مقاومة للمضادات الحيوية الأمر الذى معه يجب مراجعة حالة كل مريض بصفة مستقلة.