المجلس الاتحادي الألماني ينتقد تشريعا يتعلق بإلغاء تجريم القنب

انتقد المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات/البوندسرات) خطط الحكومة لإسقاط صفة الجريمة عن استخدام القنب، بشكل تحت السيطرة، ودعا إلى تقديم مزيد من التوضيح.

وأعرب المجلس، اليوم الجمعة، عن شكوكه بشأن فعالية "مناطق الحماية" المقررة للقصر، وأكد أنه سوف يكون من تحقيق الضوابط في الممارسة الفعلية، حتى في الأماكن الخاصة.

وعلاوة على ذلك، دعا المجلس إلى فرض قيود على القيادة تحت تأثير القنب، في أقرب وقت ممكن.

ويدعو مشروع قانون اقترحته الحكومة الائتلافية إلى إزالة القنب من قائمة المواد الممنوعة في قانون المخدرات.

يشار إلى أنه سوف يتم السماح بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من المخدرات لمن يبلغون 18. ويمكن زراعة ثلاث نبتات من القنب بحدث أقصى في مساحة خاصة.

وفي نوادي القنب، سوف يتم السماح لمرتاديها بزراعة المخدر بشكل جماعي وتوزيعه على بعضهم بعضا، بحد أقصى 50 جراما للعضو في الشهر.

وتريد الحكومة بدء تطبيق التعديل مطلع 2024 .