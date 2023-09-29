أمريكا تقدم 20 مليون دولار إلى الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، عن مساهمة قدرها 20 مليون دولار، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (سيرف)، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2005.

جاء ذلك في بيان لبعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدةوصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) اليوم الجمعة.

وصرحت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-جرينفيلد بالقول: "يمثل هذا الإعلان أكبر مساهمة من الولايات المتحدة حتى تاريخه وسيدعم إيصال المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء العالم لتصل إلى بعض من أكثر الناس احتياجا والذين يصعب الوصول إليهم" وفقا للبيان.

ويلعب صندوق سيرف دورا حاسما في الاستجابة إلى احتياجات أكثر فئات العام احتياجا، وقد ساعد الوكالات الأممية والشركاء على تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 32 مليون شخص في 42 دولة في العام 2022 وحده.

ويدعم صندوق سيرف في العام 2023 الاستجابة إلى الأزمات الناتجة عن النزاع والظواهر المناخية الشديدة في السودان والقرن الأفريقي ودول أخرى.

وقد قام الصندوق مؤخرا بحشد الموارد لتقديم المساعدة السريعة للمتضررين من الفيضانات في ليبيا والأزمة في اليمن، بحيث أتاح قرض من الصندوق في وقت سابق من هذا العام تنفيذ عملية طارئة أفرغت بأمان مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية.