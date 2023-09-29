مجالس بريطانية تطالب بضرورة الاستعداد لحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

حذرت "مجالس الأعمال والأفراد" في إنجلترا بوجوب الاستعداد للحظر المقبل على بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ولن تتمكن المجالس بعد الآن من توريد منتجات، مثل أدوات المائدة البلاستيكية والأطباق وأكواب البوليسترين، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بموجب قيود الحكومة الجديدة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وسيتم مطالبة المجالس بمختلف أنحاء البلاد بفرض الحظر محليا، من خلال فرق معايير التجارة التابعة لها.

غير أن جمعية الحكومة المحلية ذكرت أن السلطات المحلية قلقة من عدم وجود عدد كاف من الشركات أو الأفراد، على علم بهذه التغييرات.

وأضافت الجمعية أن هذا يخاطر بفرض تكاليف باهظة على المجالس، التي تطبق الحظر، في وقت، تواجه فيه فرق معايير التجارة بالفعل ضغوطا تتعلق بالموارد والقوى العاملة.