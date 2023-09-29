غرامة مالية واستبعاد لمدافع الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار

تسبب غياب محمود علاء قلب دفاع نادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في حالة من الجدل حول سبب غياب اللاعب.

ويغيب علاء بعدما كان قد بدأ مشوار الدوري مع الزمالك ولعب اساسيا أمام بيراميدز لكنه نال البطاقة الحمراء وغاب عن المباراة التالية ضد المقاولون العرب.

وجاء سبب غياب علاء بعد دخوله في مشادة مع احد أفراد الجهاز الفني، بسبب عدم التزامه بالتعليمات في التدريبات ما أدى إلى تطور الأمر لتعد لفظي من جانب اللاعب ما ترتب عليه قرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني باستبعاده من القائمة وتغريمه ٢٥٠ الف جنيه.

يذكر ان الزمالك يتقابل مع ارتا سولار مساء السبت في إياب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية، علما بأن الأبيض خسر ذهابا بهدفين دون رد