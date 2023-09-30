قال المهندس حازم عمر المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن البرنامج الانتخابي لحملته الرئاسية؛ برنامج شامل ينتهج خطة وجدول زمني محدد؛ يستهدف الخروج بمصر من عثرتها، حسب وصفه.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن ميزة البرنامج الانتخابي تكمن في انبثاقه من أهداف وأيديولوجية الحزب الفكرية (اليسار الوسطى).

وتابع: «ميزتنا في رؤيتنا، برنامجي كله منبثق من نفس الأيديولوجية ويتضمن حلولا جيدة تمكننا من مواجهة التحديات؛ للخروج بمصر من عثرتها بها إلى التنمية وتحقيق انطلاقة اقتصادية مستدامة».

وعلى صعيد موقفه من عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية، قال إن مسألة عودة جماعة الإخوان موضوع شائك للغاية، مؤكدا أن الشعب المصري لن يستطيع أن ينسى ما آلت إليه أوضاع البلاد من إقصاء سياسي وتقسيم مجتمعي وسوء إدارة ورؤية على مدار عام كامل من الحكم.

وشدد على ضرورة فض ما أسماه «الاعتصام الفكري» الخاص بالجماعة لا سيما وأنها جماعة محظورة بحكم القانون، مضيفا: «لابد أن يفضوا اعتصامهم الفكري لأبنائهم وأحفادهم وهي عملية متدرجة ومعقدة للغاية تبدأ بإجراءات، وإذا أثبتوا أنهم فضوا اعتصامهم الفكري وأنهم قادرون على الانصهار في المجتمع المصري بعيدا عن تلك الممارسات وهذا الفكر والتنظيم؛ ممكن -ولكنها عملية متدرجة- وإذا رفضوا فهي جماعة خارجة عن القانون».