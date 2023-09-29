روسيا تبدأ موجة أخرى من التجنيد الإجباري

تبدأ روسيا موجة أخرى من التجنيد الإجباري، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، لكن الجيش طمأن جنود المستقبل أنهم لن يتوجهوا إلى الحرب في أوكرانيا.



وسيتم استدعاء الجنود للخدمة العسكرية الأساسية لمدة 12 شهرا، لكن لن يتم نشرهم في منطقة الحرب، طبقا لما ذكره الأدميرال فلاديمير زيمليانسكي، المسؤول عن التجنيد في هيئة الأركان العامة.



وأضاف أن "هناك ما يكفي من المتطوعين، الذين يقومون بالخدمة العسكرية ويؤدون المهام المناسبة" في أوكرانيا.



وفي روسيا، هناك موجتان من التجنيد الإجباري سنويا. وذكرت هيئة الأركان العامة أنه من المفترض أن يعود الرجال إلى ديارهم، بعد خدمتهم العسكرية.



غير أنه يمكنهم إلزام أنفسهم بالعمليات القتالية في أوكرانيا، على أساس تعاقدي.



ولم يعط زيمليانسكي أرقاما محددة حول عدد المجندين، الذين سيتم استدعاؤهم، هذه المرة، خلال التجنيد في الخريف. وعادة ما يبلغ عدد المجندين، حوالي 120 ألفا . وفي الربيع، تم استدعاء 147 ألف شخص.



وأشارت أرقام روسية رسمية إلى أن حوالي 300 ألف متطوع، سجلوا في الخدمة العسكرية في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، خلال التعبئة الجزئية العام الماضي.