هولندا تنشر المزيد من القوات ضمن مهمة حلف الناتو بالعراق

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، أنها ستنشر نحو 120 جنديا وثلاث طائرات هليكوبتر للنقل من طراز شينوك للمشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق.



ويأتي هذا النشر ليضاف إلى وحدة مشاة من نحو 145 عسكريا قالت هولندا في يوليو إنها سترسلها إلى العراق اعتبارا من الأول من يناير 2024، وفقاً لوكالة "رويترز".



ويقول الحلف إن مهمته غير القتالية في العراق تهدف إلى تعزيز المؤسسات والقوات الأمنية العراقية حتى تتمكن من منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي فضلا عن محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلاد.



وستشارك الوحدة الهولندية الجديدة بشكل رئيسي في تزويد القوات بالغذاء والمعدات ونقل الأفراد والعتاد العسكري.