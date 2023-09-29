أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة، بارتفاع جديد مدعومة بالأجواء الإيجابية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي في مختلف الأسواق وخطط روسيا لخفض صادرات الديزل في الشهر المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع بعد تعاملات متذبذبة أمس، عندما وصل إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل، ثم تراجع بنسبة 1ر2%.



وسجل سعر الخام أكبر مكاسب ربع سنوية منذ مارس 2022 على خلفية قرار السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى صفر تقريبا خلال الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.



وبحسب البيانات، فإنه من المحتمل وصول كميات الديزل التي سيتم تصديرها من موانئ البحر الأسود إلى حوالي 223 ألف طن خلال الشهر المقبل ككل مقابل حوالي 7ر65 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي.



وارتفع سعر طن الديزل في أوروبا اليوم إلى نحو 1000 يورو للطن بسبب الحظر الروسي.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 4ر1% إلى 90ر92 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 30% خلال الربع الثالث من العام الحالي.



كما ارتفع سعر الخام اليوم بنسبة 9ر0% إلى 05ر96 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.



وارتفع سعر عقود تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 9ر0% إلى 97ر93 دولار للبرميل.