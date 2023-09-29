الشرطة تداهم مقر اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني

داهمت الشرطة الإسبانية مقر اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في إطار التحقيقات في ادعاءات موجهة ضد نادي برشلونة.

وفي مارس الماضي، قدم الإدعاء الإسباني شكوى كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيقات ضد برشلونة إثر ادعاءات بأن النادي دفع مبالغ مالية لشركات يمتلكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، وذلك في الفترة ما بين عامي 2001 و2018 .

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان أصدره مساء أمس الخميس :"أجرى الحرس المدني اليوم عملية تفتيش للوثائق في مقر اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني في إطار التحقيقات في قضية نيجريرا، وتتعلق الأحداث بإدارة الاتحاد قبل مرحلتين (ولايتين) من الإدارة الحالية."

وأضاف :"كل من في الاتحاد الإسباني يتعاون طوال الوقت لدى طلب أي معلومات من قبل قوات الأمن وأجهزة الدولة."

وتابع الاتحاد في بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"سيظل الاتحاد الإسباني ممتثلا للعدالة من أجل كشف الحقائق في التحقيقات الجارية، بأسرع شكل ممكن."

وكان يويفا قد أعلن في مارس أنه جرى تكليف مفتشي القيم والانضباط لدى اليويفا بإجراء تحقيق فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للإطار القانوني لليويفا من قبل نادي برشلونة فيما يتعلق يما يسمى "قضية نيجريرا".

وفي يوليو الماضي، أعلنت لجنة الاستئناف في اليويفا منح برشلونة حق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023 / 2024 لكن مع الاحتفاظ بحق اتخاذ القرار بشأن تمكين النادي أو منعه من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية مستقبلا.

وأضاف يويفا "جرى مطالبة المحققين المعنيين بالقضية بمواصلة التحقيقات وإنهاءها وإرسال تقريرهم إلى لجنة الاستئناف وقتما يرون الحاجة إلى عمل تقييم بشأن إتاحة مشاركة برشلونة أو استبعاده".

ومن جانبه، ينفي برشلونة ارتكاب أي مخالفات.