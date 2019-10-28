أطفال العالم يتناولون قدرا من الملح يتجاوز احتياجاتهم

نشرت الدورية العلمية (Hypertension) المعنية بأمر مرض ارتفاع ضغط الدم وتداعياته فى عددها الصادر شهر مارس ٢٠٢٣ نتائج دراسة علمية إنجليزية، تشير إلى أن الأطفال يتناولون قدرا من الملح يتجاوز احتياجاتهم الأمر الذى قد يبدو مقدمة منطقية لارتفاع ضغط الدم لاحقا. ترى الدراسة أن كميات الملح المضافة للخبز وسيريال الإفطار إلى جانب تلك الأطعمة المحببة للأطفال مثل المقرمشات والبطاطس المقلية وكل أنواع الوجبات سابقة التجهيز واللحوم المصنعة وأنواع الجبن وراء تلك الكميات الزائدة عن الحاجة من الملح. توجه الدراسة رسالة للآباء تدعو فيها لمراقبة ما يأكله أطفالهم ومحاولة تجنب تلك العادات الغذائية السلبية وتقويمها باختيار أطعمة صحية بديلة.