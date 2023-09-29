الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى الإبتعاد عن أي خطوات قد تقود إلى تصعيد التوتر، معربة عن الأمل في عودة البلدين إلى الإلتزام بالحوار، وتطبيق اتفاق المصالحة بينهما الذي تم التوصل إليه في بروكسل في فبراير الماضي بما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، وللمنطقة بأسرها،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجددت الوزارة التأكيد على أن الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي هو أفضل وسيلة لحل كافة المسائل العالقة وشددت على استعداد دولة الإمارات لدعم هذا المسار.

وبحسب البيان "أكدت الوزارة أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار، حيث تؤمن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الجسور والتعاون لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة".

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

يذكر أن مجموعة من 30 رجلا مدججين بالأسلحة عبرت الحدود من صربيا إلى كوسوفو لدخول قرية بانجسكا، واشتبكوا في معركة بالأسلحة النارية مع شرطة كوسوفو، ما اسفر عن مقتل شرطي من كوسوفو وثلاثة من المهاجمين .

ونشرت حكومة كوسوفو ما اعتبرته أدلة كشفت الدعم بل و التحكم في الهجوم من بلجراد.

وانفصلت كوسوفو، التي يقطنها معظم السكان الألبان، عن صربيا في عام 1999 بمساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأعلنت استقلالها في عام 2008 وتتركز الأقلية الصربية في الشمال.

و اعترفت أكثر من 100 دولة باستقلالها،غير أن صربيا وروسيا والصين وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تعترف بها .

وتطالب بلجراد بعودة إقليمها السابق إليها ، ولم تفلح المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات حتى الآن.