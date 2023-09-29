الأهلي يتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بعد سحق سانت جورج برباعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق النادي الأهلي، انتصارا برباعية في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، أمام سانت جورج، بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي بانتصاره ذهابا وإيابا على سانت جورج، إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة العاشرة بتوقيع محمد مجدي أفشة من ركلة حرة مباشرة نفذها اللاعب بطريقة رائعة.

وتمكن من ركلة جزاء، محمود عبدالمنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني، تحصل عليها بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 34.

وعاد أفشة لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، مختتما مهرجان الأهداف في أول 45 دقيقة من المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن محمود عبدالمنعم كهربا من إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 63 من زمن المباراة مستغلا عرضية رائعة من محمد هاني ظهير المارد الأحمر.

وبرباعية الإياب بات الأهلي محققا انتصارا بسباعية ذهابا وإيابا على الفريق الإثيوبي، في اللقائين المقامين على ستاد القاهرة الدولي.

ويأمل الأهلي حامل اللقب، في رحلة البحث عن البطولة الـ 12 لدوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وحقق اللقب الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا