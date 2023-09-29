وفدان عسكريان من أرمينيا وأذربيجان يشاركان في اجتماع رابطة الدول المستقلة بروسيا

أفادت وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، بأن وفدين من وزارتي الدفاع في كل من أذربيجان وأرمينيا وصلا إلى مدينة تولا الروسية لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول رابطة الدول المستقلة.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن وفود وزارات دفاع روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ستشارك في الاجتماع.

وأضافت الوكالة أنه "خلال الاجتماع، سيبحثون مجموعة من قضايا التعاون العسكري والفني العسكري ذات الاهتمام المشترك. وسيكون هناك أيضاً تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم".

وشنت أذربيجان، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمنية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية. وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناجورني كاراباخ على المطالب.

وشكل إقليم ناجورني كاراباخ محور نزاع مرير. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 وأودت بحياة 6500 شخص.