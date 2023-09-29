 النرويج تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا - بوابة الشروق
الجمعة 29 سبتمبر 2023 8:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

النرويج تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا

وكالات
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 7:48 م
قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الجمعة، إن البلاد انضمت إلى فنلندا ودول البلطيق وبولندا في حظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات غربية تهدف إلى تجريد روسيا من الدخل الذي تستخدمه لتمويل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت، في بيان: "من المهم أن تكون العقوبات فعالة حتى نتمكن من منع أكبر قدر ممكن من الدخل الذي تحتاجه الدولة الروسية لتمويل الحرب"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت وزارة الخارجية أن المركبات المملوكة لمواطنين نرويجيين أو مواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون بشكل دائم في روسيا أو أفراد أسرهم ستعفى من الحظر، الذي ينطبق على المركبات التي تحتوي على تسعة مقاعد أو أقل.

وكانت فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا فرضت حظرا مماثلا بعد توجيهات من المفوضية الأوروبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك