الإصابة بمرض السكر هل تصيب قدم الإنسان بالكسور؟ نعرف أنها تصيب القدم بالتقرحات التى تزداد خطورتها مع الإصابة بالعدوى الأمر الذى يستوجب بتر القدم فيما يعرف بالقدم السكرى. فهل صحيح أن الإنسان عرضة للإصابة بالكسور من جراء السكر؟

«قدم شاركوت» هو التعبير المستخدم والذى أطلقه الطبيب الفرنسى چين مارتن شاركوت الذى اكتشف المرض وشخصه. كان شاركوت طبيبا لأمراض المخ والأعصاب وكانت ملاحظته الذكية وراء التشخيص السليم لتلك المضاعفات التى تلم بقدم مريض السكر نتيجة لتلف الأعصاب الطرفية التى تغذى القدم.

ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم إلى مستويات عالية للغاية وتذبذب مستواه فمن عالٍ إلى منخفض هو أخطر تداعيات مرض السكر. يبدأ الأمر بعد ربما خبطة أو كدمة خفيفة للقدم. يبدو الأمر كقمة جبل الجليد التى تطفو على سطح الماء بينما تختفى معالم الجبل فى ظلام المحيط. يبدأ الاحمرار فى القدم فجأة وتتورم بصورة تؤلم المريض ثم يتغير شكل القدم بظهور بروزات عظمية المشكلة الحقيقية أن تشخيص المرض لا يقود إلى علاج حاسم أو نهائى لعدم معرفة ملابسات الحدث وكيفيته حتى لو كان ذلك نتيجة لتوصيف الطبيب الفرنسى وعلاقة ما يحدث بتآكل الأعصاب وتحلل المادة التى تغلفها.

العلاج الحالى يعتمد على التدخل الجراحى لكنه لا يسجل نجاحا كبيرا يلجأ كل المرضى إليه فيظل الحفاظ على القدم كما هى مع اتخاذ كل الوسائل لتحفيف الضغط عنها بكل الصور. الراحة الكاملة والتقيد بالبوت الطبى (جذاء خاص) طوال النهار.

الاهتمام بنظافة القدم وتجفيفها تماما قد يساهم فى اتقاء شر العدوى والتقرحات الأمر الذى يقود فى النهاية إلى بتر القدم وهو الحل الذى يسلم المريض إلى الاكتئاب.

إزالة النتوءات العظمية التى تبرز لتسبب التقرحات أمر لازم ويستدعى مهارة من جراح متمرس.

تعالج حالات تفتت عظام القدم السكرى كل على حدة الأمر الذى يستلزم تقييما خاصا لكل حالة وفقا لظروفها وطبيعة إصابتها.