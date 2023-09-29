استطلاع: أطفال في بريطانيا ينامون على الأرض وسط «فقر الفراش»

أدت أزمة تكاليف المعيشة إلى "فقر الفراش"، حيث ينتهي الأمر بأطفال في المملكة المتحدة بالنوم على مراتب قديمة، على الأرض، نظرا لأن الأسر تضطر لأن تعطي الأولوية لتوفير الطعام والتدفئة، طبقا لما ذكرته إحدى المؤسسات الخيرية.

وأضافت مؤسسة "برناردوز" الخيرية أن 6% من الأطفال، الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم ينامون على الأرض، بسبب عدم توفر سرير خاص بهم، في الأشهر الـ12 الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وتابعت المؤسسة أن أشياء مثل استبدال "فراش متعفن" أو إصلاح سرير "غير صالح للنوم عليه أو مكسور" تأتي في ذيل القائمة لميزانيات الأسر، فيما يكافح الآباء لتوفير الأموال لشراء الضروريات.

ووجد استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "يو جوف" بتكليف من مؤسسة "برناردوز" الخيرية أيضا أنه من بين الأطفال 1013، ممن تتراوح أعمارهم ما بين ثمانية و17 عاما في بريطانيا العظمى، شاركوا في الاستطلاع، قال حوالي واحد من كل عشرة (9%) أنهم شاركوا السرير مع فرد آخر من أسرتهم، نظرا لأنه ليس لديهم سرير خاص بهم.

وشهد البحث أيضا مشاركة 1049 من آباء أطفال تحت 18 عاما، وقال واحد من كل 12 من الآباء (8%) أن أطفالهم شعروا بالتعب طوال الوقت بسبب عدم وجود سرير خاص بهم.