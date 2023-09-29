انطلاق محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في قازان

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان في مدينة قازان الروسية بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان والسعودية ودول أخرى.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع الحالة الراهنة في أفغانستان، وقضايا المصالحة بين الشعب الأفغاني، حسبما ذكرت وكالة "سبوتيك" الروسية.

كما سيناقش المشاركون قضايا ضمان الأمن الإقليمي وإعادة إعمار أفغانستان بعد انتهاء الصراع.

وأفادت الوكالة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوصول وفد من طالبان برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متكي، إلى محادثات بصيغة موسكو بشأن أفغانستان في قازان.

وبعد انتهاء المحادثات، سيصدر المشاركون بيانا ختاميا مشتركا.