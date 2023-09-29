اليونان تصادر أكثر من نصف طن من الكوكايين بعد بلاغ أمريكي

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صادر مسئولو إنفاذ القانون في اليونان حوالي 585 كيلوجراما من الكوكايين في مدينة سالونيكا الساحلية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة، عقب بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

ووفقا للشرطة، وصلت المخدرات إلى المدينة الساحلية من أمريكا الجنوبية، وألقى القبض على خمسة يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة منخرطة في تجارة المخادرات في سالونيكا، وذلك استنادا أيضا إلى معلومات من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وقدر ضباط الشرطة قيمة الكوكايين المصادر بأنها تبلغ بسعر السوق 500 إلى 750 ألف يورو (259ر529 إلى 008ر794 ألف دولار).

ووفقا لمسئولي إنفاذ القانون، يتم غالبا تهريب المخدرات إلى موانئ في جنوب شرق أوروبا.