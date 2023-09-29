مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

قتل 6 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم، جراء تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن صادق آدم دوديشو المتحدث باسم الشرطة القول إن شخصا فجر نفسه مساء اليوم في مقهى شعبي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم الانتحاري، وإصابة 6 آخرين.

ولم يدل المتحدث باسم الشرطة بمعلومات عن الجهة التي تقف وراء الحادث، إلا أن أصابع الاتهام عادة ما تشير في هذه الحالات إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان الجيش الصومالي قد أعلن أمس الخميس، عن إحباط هجوم بالمتفجرات في مدينة طوسمريب في ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن، معارك ضد عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.