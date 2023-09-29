مصر تدين هجومين إرهابيين في باكستان

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا.



وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.



وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.