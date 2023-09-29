تراجع غير مسبوق في أسعار الواردات إلى ألمانيا منذ 37 عاما

تسارع انخفاض أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا بشكل كبير في أغسطس الماضي.



فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أن أسعار الواردات انخفضت في ذلك الشهر بنسبة 4ر16% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يُجرى تسجيله منذ نوفمبر 1986، أي منذ نحو 37 عاما.



في المقابل أشار المعهد إلى أن أسعار الواردات ارتفعت العام الماضي لأكثر من 30% في بعض الأحيان بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي جعلت الطاقة والمواد الخام أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.



ويعزو مكتب الإحصاء انخفاض الأسعار الحالي في المقام الأول إلى ما يسمى بالتأثير الأساسي، لأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد للغاية في العام السابق. ويظهر التأثير بشكل خاص على واردات الطاقة، التي تراجعت بنسبة 54% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، إلا أنها ارتفعت بنسبة 1ر4% مقارنة بيوليو السابق عليه.



ويتجلى مدى قوة تأثير عنصر الطاقة عند استثنائها من الإحصاء، لتصبح نسبة تراجع أسعار الواردات 4ر3% فقط على أساس سنوي.



وتؤثر أسعار الواردات أيضا على أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي إطار مكافحة التضخم المرتفع، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد منذ صيف عام 2022. لكن البنك أشار مؤخرا إلى أنه يقترب من نهاية اللجوء إلى تلك الإجراءات.