تفجير انتحاري ثان في باكستان يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 12 آخرين

وقع تفجير انتحاري ثان اليوم الجمعة، في شمال غربي باكستان، وقد استهدف مسجدا في هانجو بإقليم خيبر باختونخوا.

وشهد جنوب غرب البلاد تفجيرا انتحاريا استهدف موكبا للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وقال مسئولون محليون في هانجو إن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم شرطي، وإصابة 12آخرين.

ووقع التفجير داخل محيط مركز شرطة دوابا خلال خطبة صلاة الجمعة.

وقال ضابط شرطة منطقة هانجو نصير أحمد إن ما يتراوح بين 30 إلى 40 شخصا تحت الأنقاض، بعدما سقط سقف المسجد، مشيرا إلى أن هناك عملية إنقاذ جارية.

وأضاف أحمد أن انتحاريين اثنين نفذا الهجوم، حيث استهدف واحد منهما بوابة مركز الشرطة، فيما فجر الآخر نفسه داخل مسجد.

وجرى نقل 12 شخصا، جرى انتشالهم من تحت الانقاض إلى مستشفى مجاور.

كانت الشرطة الباكستانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 31 شخصا، على الأقل، جنوب غربي البلاد، بعدما استهدف تفجير انتحاري موكبا للاحتفال بالمولد النبوي.

وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وأضاف خان أن ضابطا كبيرا بالشرطة بين القتلى .

ووقع الانفجار خلال احتفال أفراد من طائفة بريلوية الإسلامية بذكرى المولد النبوي.

يشار إلى أن الطائفة البريلوية المتأثرة بشدة بالصوفية، مشهورة في باكستان، وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يتبعونها مستهدفين من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الطبيب سعيد أحمد إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات المحلية، وأعرب عن مخاوفه من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى حيث إن حالة بعض المصابين خطيرة.

وأُعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات وطوقت قوات الأمن المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، ونفت حركة طالبان باكستان، في بيان، أي علاقة لها بالهجوم.