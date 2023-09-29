دراسة: تراجع كبير في أعداد الملاهي الليلية ببريطانيا

أشارت دراسة حديثة إلى أن عدد الملاهي الليلية في بريطانيا تراجع بنحو النصف خلال العقد الماضي، بما يشمل تراجعا بنسبة 30 % منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأضافت الدراسة أن تأثير كوفيد-19 أسفر، والعادات الاستهلاكية المتغيرة، عن تراجع حاد في شعبية الملاهي الليلية بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقالت شركة الأبحاث "سي جي ايه إن أي كيو" إن الدراسة التي أعدتها خلصت إلى أن بريطانيا كان لديها قبل عشر سنوات نحو 1700 ملهى ليلي ولكن في يونيو من العام الجاري بلغ الإجمالي 873 .

وأوضحت الدراسة أن التراجع الحاد يعكس تأثير فترات الغلق الطويلة للنوادي الليلية أثناء كوفيد-19 والتي كانت بين آخر المواقع التي رفع عنها قيود الحظر، إلى جانب التغيير الطويل الأمد في عادات الناس.

وقال كارل تشيسيل من شركة "سي جي ايه إن أي كيو"، "ضرب كوفيد-19 النوادي الليلة أشد من أي قطاع آخر مرخص، وكانت الإغلاقات بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير لمئات من المواقع".

وأضاف تشيسيل "لا يظهر بحثنا أن سوق الملاهي الليلية يختفي، أنه فقط يتغير. الحانات وأماكن الاختلاط الاجتماعي المنافسة وغيرها من مفاهيم الترفيه الجديدة، تنافس الملاهي الليلية، مما يعطي المستهلكون أماكن أكثر للاختيار من بينها".

وتابع: "لا يزال الشباب يتحمسون لقضاء أمسيات في الخارج مع الأصدقاء، وفي حين أن الملاهي الليلية مازالت جزءا من اختياراتهم، فإنهم منفتحون أيضا على بدائل تسفر عن خبرات اجتماعية وقيمة جيدة لا تنسى".