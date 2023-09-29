فى زيارة عادية للطبيب سجل مقياس الضغط ١٦٠/٩٠ كانت تلك المرة الأولى التى يفاجئنى فيها ارتفاع ضغط الدم. لا أدعى أننى كنت حريصا دائما على تسجيل قراءات الضغط لكنى أهتم عموما بغذائى ومؤشرات الصحة العامة التى نراعيها جميعا. أنا فى نهاية الأربعينيات، مدخن، أعمل تحت ضغوط عصبية متنوعة أحمل سجلا عائليا مرضيا لا يسجل أى من الأمراض المعروفة المزمنة.

ما حدث كان مفاجأة غير سارة خاصة أن الطبيب يصر على أن أتناول دواء إذ تكرر ارتفاع الضغط مرتين خلال أسبوع واحد بينما سجلت بقية القياسات قراءات عادية فى أوقات مختلفة! هل أنا مريض بارتفاع ضغط الدم بالفعل؟

<< نعم قد تكون بالفعل مريضا بارتفاع ضغط الدم لكن هناك بلاشك احتمالا آخر قويا بأنك ما زلت فى المرحلة الضبابية التى تسبق الإصابة المزمنة به نتيجة عوامل تتصاعد وتتقارب فى البيئة الداخلية لجسمك. ذكرت بعضا من عوامل الخطر التى قد تؤدى لارتفاع مزمن فى ضغط الدم: العمر، التدخين، الضغوط العصبية ذكرت أيضا فى الكفة الأخرى اهتمامك بصحتك وغذائك وغياب العامل الوراثى. على الطبيب الحكيم أن يتمهل قليلا لدراسة تلك الخريطة الصحية فيبدأ بدراسة توازناتها فى ضوء نتائج عدد من الأبحاث وتحاليل الدم:

< رسم قلب عادى وآخر مع المجهود لمعرفة علاقة ارتفاع ضغط الدم بالجهد البدنى المبذول وهل هناك أثر على تيار الدم السارى للقلب فى تلك الأحوال؟

< صورة للقلب بالصدى الصوتى لتقييم عمل البطين الأيسر ومراجعة صمامات القلب.

< تحاليل الدم اللازمة ومنها وظائف الكلى وتحليل للبول لمعرفة هل به آثار لتسرب البروتينات إلى جانب مراجعة وظائف الكبد ونسبة السكر وصورة للدم كاملة.

< الشك دائما فى مصلحة المريض لذا يجب البدء فى مراجعة أسلوب حياة الإنسان ونشاطاته اليومية: التوقف نهائيا عن التدخين بلا أى مراجعات، الانتباه لكمية الملح فى الطعام بكل صور الصوديوم، مراجعة الوزن الملائم الصحى، اقتصار الكافيين على القدر الضرورى، ممارسة بعض من الرياضة البدنية مثل المشى أو السباحة وركوب الدراجات أو حمل الأوزان. إمكانية ممارسة بعض من الرياضة الذهنية كاليوجا والتأمل وتمرينات التنفس العميق.

قياس ضغط الدم بعيدا عن ظل الطبيب والمستشفى بصورة طبيعية صحيحة هو الحكم فى النهاية.