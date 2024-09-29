واشنطن تعزز قدراتها الجوية وجاهزية القوات للانتشار في الشرق الأوسط



قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة، فيما حذر إيران من توسيع نطاق الصراع.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد يدفع طهران للثأر، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الميجر باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون "الولايات المتحدة عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع".

كما حذر من أنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها".

ولم يذكر البنتاجون تفاصيل وافية حول حجم أو نطاق الانتشار الجوي الجديد، واكتفى بالقول "سنعزز قدرات الدعم الجوي الدفاعية لدينا خلال الأيام المقبلة".