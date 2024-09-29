النيابة تطلب تحريات مصرع طالبة سقطت من دار للمغتربات في الإسكندرية

طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية، حول مصرع فتاة تدعى "س.ن"، 23 عامًا، طالبة مقيدة بالسنة الخامسة، كلية الطب، جامعة الإسكندرية، محل إقامتها مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، وذلك إثر سقوطها من دار للمغتربات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطالبة، ومدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، وسماع أقوال شهود العيان من زملائها، واستدعاء مسئولي الدار لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، حول سقوط فتاة من دار للمغتربات، كائنة في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، ترتدي كامل ملابسها، مُسجاة في أرضية الشارع، وبمناظرتها تبين أنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بكسور في الجمجمة، وكل أنحاء الجسم.

وجاء بالتحريات الأولية أن الطالبة ليست من نزلاء الدار بالسنة الدراسية الحالية، وأنها كانت نزيلة في الدار منذ سنتين، ولكنها كانت تتردد على زميلاتها من وقت إلى آخر، وأنهم فوجئوا بسقوطها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالبة رسبت في بعض المواد، ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة، قبل الحادث، فتم نقل جثتها إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.