وزير بريطاني: الحكومة لديها خطط لكل حالات الطوارئ لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان

أكد مستشار دوقية لانكستر، بات مكفادين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية أعدت خططا "لكل حالات الطوارئ" لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان، فيما تواصل إسرائيل شن هجمات جوية على البلاد.

وقال مكفادين، وهو وزير كبير في مكتب الحكومة البريطانية، إن الوضع في لبنان "خطير"، داعيا مجددا المواطنين البريطانيين إلى مغادرة البلاد على الفور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف مكفادين أن "هناك رحلات جوية تجارية متاحة، وتعمل وزارة الخارجية البريطانية مع شركات الطيران التجارية للتأكد من توفر المزيد من الرحلات".

وقال مكفادين "سنخطط لكل حالات الطوارئ، ولكن من المهم حقا، بسبب خطورة الوضع، أن يقوم البريطانيون في المنطقة بإعداد ما يمكنهم من ترتيبات للمغادرة الآن".

وكرر ماكفادين، اليوم الأحد، دعوة الحكومة البريطانية إلى الهدوء، قائلا إنه "من المهم حقا أن نحاول حل هذه الصعوبات عبر السبل الدبلوماسية، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك في ضوء ما حدث في الأيام الأخيرة".

ومن ناحية أخرى، حذرت المنظمات الإنسانية من أن لبنان يواجه "كارثة"، مع تعطل الوصول إلى الخدمات الطبية والمياه النظيفة بسبب الهجمات الجوية.