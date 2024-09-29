وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 93 مليون خدمة مجانية خلال 59 يوما

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 93 مليونًا و822 ألفا و956 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 28 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس السبت، مليونًا و881 ألفاً و209 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 773 ألفاً و100 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 376 ألفًا و800 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، بجانب تقديم 108 آلاف و259 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 94 ألفا و616 خدمة، فضلًا عن تقديم 92 ألفا و232 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و441 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 70 ألفا و105 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 203 آلاف و851 خدمة.

وقال إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و786 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2655 قرار علاج على نفقة الدولة، بجانب إجراء 1550 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 38 ألفا و354 خدمة.



وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ74 ألفا و460 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، فضلًا عن عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».