شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمناء الجامعة المساعدين، وعدد كبير من طلاب مختلف الكليات تحية العلم بملاعب كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، انطلاق اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024- 2025.

وهنأ طنطاوي، الطلاب الجدد والقدامى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، مؤكدا أهمية المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وتخصيص يوم في الأسبوع؛ لتنفيذ أنشطة في كل الكليات.

وأجرى جولة ميدانية بكليات الجامعة؛ للاطمئنان جاهزية المدرجات وقاعات التدريس والمعامل ومرافق الكليات وانتظام الدراسة من أول يوم.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة الوادي الجديد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والكلية ستستقبل من يرغب بالتحويل إلى حتى يتسنى معرفة عدد الطلاب الراغبين في التحويل؛ لدراسة إمكانية فتح الكلية للدراسة لهذا العام من عدمه.