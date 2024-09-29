 اعتقال سوري بتهمة إشعال حريقين في ألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اعتقال سوري بتهمة إشعال حريقين في ألمانيا

وكالات
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 2:02 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 2:02 م

أعلنت شرطة مدينة إيسن الألمانية اعتقال مواطن سوري بتهمة إشعاله حريقين، أسفرا عن إصابة 30 شخصا، واقتحامه متجرين بسيارة توصيل كان يقودها.

وجاء في بيان الشرطة: «مساء السبت (28 سبتمبر)، اندلع حريق في مبنيين سكنيين في منطقة ألتينيسن بمدينة إيسن، وفي منطقة كاترنبرغ بمدينة إيسن اقتحمت سيارة توصيل متجرين. تم اعتقال مشبوه بهذه الجرائم قرب مكان الحادث».

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي»، أصيب 30 شخصا في الحريق، بينهم ثمانية أطفال في حالة خطيرة، فيما لم يسفر الهجوم على المتجرين عن وقوع إصابات.

وبحسب ما ورد فإن المعتقل يبلغ من العمر 41 عاما ومن سكان مدينة إيسن وسوري الجنسية، فيما لا تزال دوافعه مجهولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك