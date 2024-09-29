اعتقال سوري بتهمة إشعال حريقين في ألمانيا

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أعلنت شرطة مدينة إيسن الألمانية اعتقال مواطن سوري بتهمة إشعاله حريقين، أسفرا عن إصابة 30 شخصا، واقتحامه متجرين بسيارة توصيل كان يقودها.

وجاء في بيان الشرطة: «مساء السبت (28 سبتمبر)، اندلع حريق في مبنيين سكنيين في منطقة ألتينيسن بمدينة إيسن، وفي منطقة كاترنبرغ بمدينة إيسن اقتحمت سيارة توصيل متجرين. تم اعتقال مشبوه بهذه الجرائم قرب مكان الحادث».

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي»، أصيب 30 شخصا في الحريق، بينهم ثمانية أطفال في حالة خطيرة، فيما لم يسفر الهجوم على المتجرين عن وقوع إصابات.

وبحسب ما ورد فإن المعتقل يبلغ من العمر 41 عاما ومن سكان مدينة إيسن وسوري الجنسية، فيما لا تزال دوافعه مجهولة.