الرئيس الألماني يحيي ذكرى مذبحة نازية في شمال إيطاليا

يحيي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد ذكرى واحدة من أسوأ المذابح التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية، خلال زيارة إلى إيطاليا تأتي في أعقاب زيارة نظيره الإيطالي لألمانيا.

وسافر شتاينماير إلى إيطاليا مباشرة بعد زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لألمانيا التي استغرقت ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يحضر الرئيسان فعالية لإحياء الذكرى السنوية الثمانين لمذبحة مارزابوتو بالقرب من بولونيا. ويعتزم شتاينماير إلقاء خطاب عقب ظهر اليوم.

وقتل النازيون الألمان ما يقرب من 800 شخص في مارزابوتو، من بينهم العديد من النساء والأطفال، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 1944، انتقاما لهجوم من فرق مقاومة شعبية. وكانت هذه من أسوأ المجازر التي نفذها جنود ألمان على الأراضي الإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يحضر شتاينماير على مدار اليوم عدة مراسم يضع خلالها أكاليل الزهور، كما سيلتقي ناجين من المذبحة وأقارب ضحايا.