أعلن مهرجان الجونة السينمائي، إنه سيستمر للعام الثاني على التوالي في إقامة عروض برنامج الفيلم الفلسطيني، كصورة من صور الدعم في مواجهة المأساة المستمرة في قطاع غزة، وسيتم عرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة، تعكس الصمود والإنسانية وقوة شعب يواجه الإبادة.

وشدد المهرجان على أنه بات الآن أكثر من أي وقت مضى ضروريًا أن تصبح أصوات أفراد ذلك الشعب مسموعةً، كما يجب أن تُروى قصصهم، وذلك لفتح نافذة على ما يحدث في فلسطين.

وتقام فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024 بمدينة الجونة.