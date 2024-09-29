خالد جاد الله يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

أكد خالد جاد الله، لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يستحق الخسارة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والتي حسمها الفارس الأبيض بنتيجه 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

قال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فريق الزمالك استحق الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، بعدما ظهر الأخير بشكل سيء فنياً وإدارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للمباراة.

وأشار خالد جاد الله، إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسيري مارسيل كولر، لم يحترموا فريق الزمالك.

وواصل خالد جاد الله، أنه لم تكن هناك أى فرصة للأهلي طوال الـ90 دقيقة من المباراة، بخلاف أن اللاعبين كانوا خارج الخدمة بالكامل أمام الزمالك فى السوبر الإفريقي.

وعن احتفال عمر كمال بعد أحرازة الهدف في شباك الزمالك، قال خالد جاد الله: اللاعبين متأثرين بالسوشيال ميديا ولا يعرفون قيمة النادي الأهلي، ولا يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم»، مضيفاً أن الجهاز الفنى لم يعد لاعبي الأهلي نفسيا قبل المباراة، كما أن السوشيال ميديا تسيطر على عقول اللاعبين من أجل اللقطة والشو.

وحول مستوي إمام عاشور، خلال مباراة الزمالك، قال خالد جاد الله: «إمام عاشور لم يقدم المطلوب منه منذ انتقاله لصفوف الأهلي»، مؤكداً أن اللاعب متأثر كبيراً بالسوشيال ميديا.

وتابع خالد جاد الله، أنه يجب على إدارة النادي الأهلي بتدعيم الفريق بصفقات مميزه وبالتحديد في مركز المهاجم، بمواصفات جيدة، من أجل المنافسة على البطولات، مضيفاً ان لاعبي الأهلي الحاليين مستواهم أفضل من لاعبي زد الذي يتفاوض معه الأهلي.

وأتم خالد جاد الله، أن يجب على إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة على اللاعبين تقدر بـ 600 ألف جنيه، بعد خسارة السوبر الإفريقي، مطالبا بعودة منصب مدير الكرة من أجل عودة الانضباط من جديد داخل الفريق.