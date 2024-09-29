 الموانئ الشرقية الأمريكية تستعد للإغلاق بعد توقف المحادثات مع عمال الموانئ - بوابة الشروق
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الموانئ الشرقية الأمريكية تستعد للإغلاق بعد توقف المحادثات مع عمال الموانئ

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:59 م

حث مسئولون في صناعة الشحن البحري ومسؤولون حكوميون بارزون، عمال الموانئ في الولايات المتحدة وأرباب أعمالهم على تجنب حدوث إضراب في الموانئ الشرقية وخليج المكسيك هذا الأسبوع، وإن كان العديد من المرافق تستعد بالفعل للإغلاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيف بيرنز، المتحدث باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، وهي البوابة الأكثر ازدحاما على المحيط الأطلسي في البلاد للحاويات، قوله: "نحن ننسق مع الشركاء عبر سلسلة الإمداد للاستعداد لأي تأثيرات محتملة".

وأضاف بيرنز: "نحث الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة والحفاظ على تدفق البضائع من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني".


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