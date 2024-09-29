إصابة سائق ومرافقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

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أصيب سائق ومرافقة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة السائق ومرافقة نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.