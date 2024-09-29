عمرو أديب: مصر تعيش وسط دائرة من النار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعيش وسط دائرة من النار في إشارة إلى التوترات والاضطرابات بالمنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «لا أعرف وقتًا طوال الـ30 سنة الماضية كانت فيه كل الحدود مشتعلة مثل الآن».

وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعيش حياة طبيعية، بين الدول المحيطة بها عبر مختلف الاتجاهات، لكنه أشار إلى أن الأمر ليس فقط بيد مصر.

ولفت إلى أن هناك آثارًا سلبية للتوترات الراهنة على مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بنحو ستة مليارات دولار كما صرّح الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخريج دفعة 2024 من طلاب أكاديمية الشرطة.

وأشار إلى تحدٍ آخر قائلًا إن الهاربين من النيران في دول المنطقة يتهافتون على مصر لكونها واحة الأمان.

وشدد على أن موقع مصر الجغرافي لم يعد يثير أي سعادة، في ظل أن الدول محاطة بكم كبير من المشكلات، معقّبا: «علينا أن نعيد النظر إلى عبقرية المكان وكذلك عبقرية الجيران».