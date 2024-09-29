انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس قنا

انطلق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا، للعام الدراسي 2024/2025، والتي بدأت من مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال نائب محافظ قنا إن المبادرة تستهدف 666,197 تلميذًا من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة في 643 مدرسة، من خلال تشكيل 94 فريقًا طبيًا مدربًا على أعلى مستوى، منهم 22 فريقًا يعمل بمدارس قطاع الحضر و74 فريقًا يعمل بمدارس قطاع الريف، وذلك لاكتشاف الحالات الإيجابية وإحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحي والموجودة بجميع مراكز المحافظة لاستكمال إجراءات العلاج من تحاليل طبية وفحص طبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى الشفاء الكامل من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب.

وأضاف عمر أن المبادرة تعمل على إجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفي حال اكتشاف حالات مصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي وتسليمهم "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار وصرف العلاج بالمجان، كما يتم وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا.

وأشاد مدير عام فرع التأمين الصحي لجنوب الصعيد بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية هذا العام تعد استكمالًا لفعاليات المبادرة للأعوام السابقة وتشمل فحص طلاب الصف الأول الابتدائي والغيابات السابقة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) عن طريق فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالات حتى استكمال الشفاء على مستوى مدن وقرى المحافظة.