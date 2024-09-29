 3500 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر - بوابة الشروق
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3500 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:27 م

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الأحد، إقبالا جيدا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 3500 زائر اليوم بينما تنوعت جنسياتهم ما بين صيني، ياباني، إنجليزي، برازيلي، إسباني، بلجيكي، تايواني، هندي، كوري، وأمريكي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها السعودية والعراق والإمارات.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول إلى حد ما الآن في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.

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